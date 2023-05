Ein legendäres Duo

Wir schreiben das Jahr 1882 und im verregneten London dieser Zeit findet mit Sherlock Holmes und Dr. John H. Watson ein legendäres Duo zusammen, sofern es um die Aufklärung rätselhafter Verbrechen geht. Diese Entstehung einer unschlagbaren Kombination aus kreativer Auffassungsgabe und purer Vernunft dürft ihr bei Sherlock Holmes The Awakened in der Rolle vom Namensgeber höchstpersönlich erleben, dessen fiktive Welt in diesem Spiel stimmig mit dem Cthulhu-Mythos zusammenprallt.

Eine Reihe von mysteriösen Vermisstenfällen rufen den Meisterdetektiven auf den Plan und schicken euch von Europa bis in die Vereinigten Staaten, wo die raffinierte Spürnase und sein Partner bis an den Rand des Wahnsinns getrieben werden.

Wir haben uns der Aufklärung dieser merkwürdigen Vorkommnisse gewidmet und verraten euch nun in diesem Test auf Xbox Series X, was Sherlock Holmes The Awakened zu bieten hat und ob das Spiel seinem Preis gerecht wird.

Während sich der erste kurze Fall als Schnupperkurs entpuppt, werdet ihr kurz darauf bereits das erste Mal auf die Probe gestellt. Das erste Kapitel dient somit als Einführung in das altbewährte Spielprinzip von Frogwares aus der Ukraine, welches schon beim Vorgänger oder beispielsweise bei The Sinking City zum Einsatz kam.

Gründlich werden die Tatorte dabei von euch unter die Lupe genommen und jede noch so kleine Auffälligkeit inspiziert. Dazu könnt ihr euch je nach Schwierigkeitsgrad Hinweise einblenden lassen und in den Konzentrations-Modus wechseln, um auch zunächst verborgene Hinweise aufzudecken.

Habt ihr den Tatort vollständig aufgeklärt, dreht ihr die Puzzleteile an die richtige Position und setzt den Tathergang zusammen. Mit den errungenen Informationen dürft ihr im Anschluss verdächtige Personen konfrontieren oder Passanten befragen.

