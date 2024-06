Von der Frosch- zur Fledermausplage

Vor drei Jahren ließen euch die Odd Bug Studios in Tails of Iron mit Ratten gegen Frösche antreten. Bald ziehen die Nager erneut in die Schlacht. In Tails of Iron 2: Whiskers of Winter geht es dieses Mal den Fledermäusen an den Kragen. Wir durften das animalische 2D-Soulslike anspielen und verraten euch, was der Nachfolger auf dem Kasten hat.

Zumindest zu Beginn der Geschichte erwartet euch gewohnte Kost. Während euer Rattenkönigreich in Tails of Iron von Fröschen überfallen und euer Vater getötet wurde, spannen in Tails of Iron 2 die Fledermäuse ihre Schwingen, um euch zu attackieren. Erneut sinnt ihr auf Rache, um der Fledermausplage den Garaus zu machen und euer Königreich wieder aufzubauen.

Was actionreich klingt, beginnt zunächst gemächlich. In der Rolle des jungen Arlo entdeckt ihr eure kleine Hauptstadt, erledigt Botengänge für euren Vater und lernt so wichtige Personen wie die hiesigen Händler sowie Schmiede kennen. Sympathisch, dass Tails of Iron 2: Whiskers of Winter auf ausschweifende Dialoge verzichtet, sondern die Kommunikation zwischen den Figuren lediglich als Sprechblasen samt Symbolen anzeigt. Das reicht aus, um eure Quest zu verstehen, ohne den Spielfluss auszubremsen.

Stattdessen präsentiert euch das Spiel die Handlung mithilfe von Voice-over, die von niemand Geringerem als Doug Cockle eingesprochen werden – der Synchronstimme des Hexers Geralt von Riva. Cockle versteht es, die Atmosphäre der Szenen zu unterstreichen, egal, ob diese von Trauer, Wut oder Leichtigkeit geprägt sind. Diese Emotionen durchlauft ihr innerhalb der ersten Stunden von Tails of Iron 2: Whiskers of Winter zuhauf.

Leichtigkeit, wenn ihr etwa zu Beginn mit eurem Vater auf die Jagd geht, um als kleiner Rattenjunge eure Skills mit der Axt zu schärfen. Das Schärfen ist dabei wörtlich zu nehmen, denn eure Waffen nutzen sich mit jedem Hieb ab, sodass ihr diese regelmäßig auf Knopfdruck nachschärfen müsst. Damit möchte Odd Bug ein wenig Abwechslung ins Gameplay bringen. Allerdings ist die Herausforderung auch ohne stetiges im Auge behalten der Abnutzungsanzeige beträchtlich.