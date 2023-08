Telltale ist zurück

Mit Spielen wie „The Walking Dead“, „The Wolf Among Us“ oder „Batman: The Telltale Series“ hat sich Telltale Games einen Namen in der Videospielindustrie gemacht. Bekannt war der Entwickler für Story-getriebene Spiele, in denen die Entscheidungen des Spielers Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte nehmen.

Die Werke des Studios waren einzigartig und erfreuten sich großer Beliebtheit. Vor allem größere Entscheidungen über Leben und Tod von Charakteren waren in den episodenhaft erschienenen Spielen ein großer Aspekt.

Als im November 2018 bekannt wurde, dass Telltale Games aufgrund von niedrigen Verkaufszahlen seine Pforten für immer schließt, war die Enttäuschung groß. The Wolf Among Us würde seine Fortsetzung nicht mehr bekommen und die Produktion weiterer Spiele wurde eingestellt.

Weniger als ein Jahr später wurden die Namensrechte aufgekauft und die Marke erlebt ihre Renaissance! Das neue Studio arbeitet dabei in Kollaboration mit AdHoc-Studios, welches von ehemaligen Mitarbeitern des alten Telltale Games gegründet wurde.

The Expanse: A Telltale Series ist das erste Spiel seit der Wiedergeburt und will in die gleiche Kerbe wie seine geistigen Vorgänger schlagen: Narrative Spiele mit einem Fokus auf zermürbende Entscheidungen und einem spannungsgeladenen Handlungsbogen.

Wie der Name bereits vermuten lässt, bedient sich das Spiel an der Welt von The Expanse, welche sowohl in der Literatur, als auch im Fernsehen bekannt ist. Ob das neue Telltale an die alten Qualitäten anknüpfen kann, erfahrt ihr in unserem Testbericht.

Hinweis: Bisher sind nur zwei von insgesamt fünf Episoden erschienen. Unser Test wird mit dem Erscheinen weiterer Episoden erweitert.