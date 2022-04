Autobahnpolizei Simulator 3: Auf Autobahnen wird wieder Recht und Ordnung herrschen

Autor:, in / Autobahnpolizei Simulator 3

Autobahnpolizei Simulator 3 erscheint am 23. Juni für PC und aktuelle Xbox- und PlayStation-Konsolen.

In wenigen Wochen wird auf den Autobahnen wieder Recht und Ordnung herrschen – zumindest, wenn die Spieler ihren Job auch gewissenhaft erledigen. Am 23. Juni 2022 erscheint der lang erwartete Autobahnpolizei Simulator 3 für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Der Vorgänger Autobahn Polizei Simulator 2 ist mit mehreren 100.000 verkauften Exemplaren ein voller Erfolg. Beim neuen Titel setzen Entwickler Z-Software und Publisher Aerosoft auf bewährte Features der Reihe sowie auf einen Mix aus Open-World-Elementen und abwechslungsreichen Missionen für einen vielfältigen Alltag von Autobahnpolizisten.

Features von Autobahnpolizei Simulator 3

Viele Einsatzfahrzeuge für die entsprechenden Missionen

Verbessertes Gameplay bei Unfällen, Verkehrskontrollen und mehr

Neue Missionstypen: Liegen gebliebene Fahrzeuge, Straßensperren und Überfälle

Frei erkundbare Welt mit einem abwechslungsreichen Straßennetz

Neue Fähigkeiten, darunter Schleichen und Schießen

Überarbeitetes Progressionssystem inklusive Rängen, freischaltbaren Fahrzeugupgrades und Fähigkeiten