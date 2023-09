Autobahn Polizei Simulator 3: Off-Road-DLC für Xbox erhältlich

Autor:, in / Autobahn Polizei Simulator 3

Publisher Aerosoft und Entwickler Z-Software veröffentlichen heute den Off-Road-DLC für den Autobahn Polizei Simulator 3 auf Steam, PlayStation und Xbox. Enthalten sind neue Missionen abseits der Straße, ein neues Fahrzeug und ein Spürhund, der Spielern bei der Polizeiarbeit zur Seite steht.

Der Off-Road DLC fügt dem Spiel zusätzliche Missionen und ein weiteres Fahrzeug hinzu. Der freie Spielmodus wird durch neue Unfälle erweitert, die Autobahnpolizisten vor neue Herausforderungen stellen. Ein weiteres Leckerli ist der Spürhund, der neu ins Spiel kommt. Der Vierbeiner hilft Spielern dabei, Verdächtige aufzuspüren und festzunehmen.

Mit dem neuen Polizeifahrzeug geht es wortwörtlich „off-road“: es wurde speziell für die Navigation im Gelände entwickelt und kommt bei den neuen, erweiterten Verfolgungsjagden zum Einsatz.

Doch auch alle, die den Off-Road DLC nicht besitzen, haben Grund zur Freude: Durch ein Gratis-Content-Update vor DLC-Launch erhielten alle Besitzer des Hauptspiels Zugang zur erweiterten Spielwelt, inklusive des neuen Off-Road-Bereichs.

Im Autobahn Polizei Simulator 3 schlüpfen Spieler in die Rolle eines Polizeirekruten, der nach längerer Auszeit wieder in den Einsatz zurückkehrt. Dabei können sie nicht nur den Alltag eines Autobahnpolizisten erleben, sondern auch in den Rängen aufsteigen, um neue Einsätze und Fähigkeiten freizuschalten.

Off-Road DLC Features:

Story-Modus: inklusive neuem Gameplay wie z.B. detaillierten Beweiskontrollen

Spürhund

Neues Polizeifahrzeug

Neue Unfälle im freien Spiel

Erweiterte Verfolgungsjagden im Gelände

Der Off-Road DLC für den Autobahn Polizei Simulator 3 ist ab heute für PC, Xbox und Playstation zum Preis von 12,99 EUR erhältlich.