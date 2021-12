Battlefield 2042: Limitierte 64-Spieler Modi auf Xbox Series X|S verfügbar

DICE kündigte letzte Woche für die Next-Gen-Version von Battlefield 2042 limitierte Spielmodi an.

Normalerweise sind in All-Out-Warfare auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC 128 Spieler in den beiden Hauptmodi Eroberung und Durchbruch vertreten.

Für eine begrenzte Zeit bietet der Entwickler diese Modi ab sofort auch mit maximal 64 Spielern an. Eine entsprechende Playlist findet ihr im Menü unter All-Out-Warfare.

64 Player Conquest and Breakthrough are now available for a limited time in #Battlefield2042 on Xbox Series X|S, PlayStation 5 and PC👀

Start playing the new experiences right now via the All-Out Warfare menu🎮 pic.twitter.com/kkoBH6103L

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) December 14, 2021