Boti: Byteland Overclocked: Binärer Spielspaß auf Gamescom anspielbar

Der kooperative 3D-Plattformer Boti: Byteland Overclocked wird am 15. September auf Steam erscheinen, während alle anderen Plattformen Anfang nächsten Jahres folgen werden.

Boti: Byteland Overclocked wird 19,99 $ kosten und für eine begrenzte Zeit mit einem 20%igen Einführungsrabatt erhältlich sein. Der kostenlose Prolog des Spiels steht allen zur Verfügung und gibt den Spielern Zugang zum Tutorial und dem ersten Level, sogar im Koop.

Boti: Byteland Overclocked wird auch auf der Gamescom vertreten sein, ihr findet es im Home of Indies Stand im Consumer-Bereich.

Das Debüt-Spiel des polnischen Entwicklers Purple Ray Studio füllt die Lücke der 3D-Roboter-Plattformer mit einem Spiel, das Jung und Alt gleichermaßen anspricht. Taucht ein in Byteland als Boti, ein mutiger und liebenswerter Datenroboter, der sich aufmacht, die Cyber-Landschaft vor Bugs und Viren zu retten! Erforscht die Geheimnisse dieser von Robotern beherrschten Welt zusammen mit euren beiden schwebenden Begleitern One & Zero. Ihr könnt sogar einen Freund oder ein Familienmitglied für ein wenig Koop-Spaß einladen!

Über das Spiel

Boti: Byteland Overclocked ist ein unterhaltsamer 3D-Platformer in einer Welt voller Bits und Bytes. Sprecht mit euren Roboterfreunden und helft ihnen, indem ihr in den futuristischen Levels versteckte Gegenstände einsammelt, oder erkundet die entlegenen Winkel dieser wunderschön gestalteten Welt, um verschiedene Belohnungen zu erhalten. Allein macht das Spiel schon jede Menge Spaß, aber ihr könnt jederzeit einen Freund einladen, um den Unterhaltungswert zu verdoppeln.

Features

3D-Platforming der alten Schule: Doppelter Sprung, Dash, Schweben und Gleiten, um eine lebendige und bunte Welt zu erkunden.

Co-op-Schaltung: Schließt euch zusammen und wechselt in den Co-op-Modus! Wechselt nahtlos zwischen Solo- und Duospiel, passt euch dem binären Rhythmus der Zweispieler-Kameradschaft an oder kehrt zur Solokampagne zurück, und das alles ohne einen Fehler im Code.

Byte-tastisches Geplänkel: Boti wird auf seiner Reise von One & Zero begleitet, zwei schwebenden binären Bot-Bällen, die euch während des gesamten Abenteuers Gesellschaft leisten.

Magnetische Denksportaufgaben: Nutzt die Kraft des Magnetismus, um knifflige Rätsel zu lösen, oder schiebt Blöcke, um Plattformen zu erschaffen, die euch in neue Höhen befördern.

Musikalische Rutsche: Trefft auf eurem Weg eine Rutsche hinunter alle richtigen Noten und komponiert ein musikalisches Crescendo, das euch von Ohr zu Ohr grinsen lässt.

Eindrücke aus Boti: Byteland Overclocked gibt es im jüngsten Trailer: