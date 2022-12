Children of Silentown: Geheimnisse um die Entstehung gelüftet

Autor:, in / Children of Silentown

Noch vor der Veröffentlichung am 11. Januar 2023 geben die stolzen Entwicklereltern Elf Games und Luna2 Einblicke in die Entstehung ihres gemeinsamen Spiels Children of Silentown.

Das Making Of-Video gibt einen ersten Vorgeschmack auf das einzigartige Design des Spiels und mehr.

Ursprünglich wurde Children of Silentown als animierter Kurzfilm konzipiert, den Elf Games und Luna2 dann zusammen in ein interaktives Format gebracht haben. Das Making-Of-Video erzählt die Geschichte, wie sich dieser Vorschlag zu dem heutigen vollwertigen Spiel entwickelte – durch eine kleine Gruppe von Leuten, die in ihrer Freizeit neben ihren Vollzeitjobs in der Softwareentwicklung und der Erstellung von Inhalten auf YouTube an Children of Silentown werkelten.

Die Leidenschaft, die dieses Team ausstrahlt, ist ansteckend und wurde über die Jahre langsam, aber stetig in das Projekt gesteckt.

Die Geschichte folgt Lucy, einem jungen Mädchen, das in der Nähe eines von Monstern bevölkerten Waldes aufwächst. Es liegt an ihr und dem Spieler, die Geheimnisse der Umgebung zu lösen und zu lernen, ihre Stimme zu benutzen. Untermalt von stimmungsvoller Musik und einem unheimlichen, aber liebenswerten handgezeichneten Grafikstil werden Minispiele gespielt, Rätsel gelöst und Hinweise gesammelt. Vor allem die Lieder spielen eine große Rolle, und je nachdem, wie viele Lucy lernt, kann man eines von mehreren Enden erleben.

Children of Silentown erscheint im kommenden Januar für PC, PS, Xbox und Nintendo Switch.