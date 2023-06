Anzeige – Deals & Sales: Dungeon Siege III nur noch heute für 3,- Euro

Im Microsoft Store befindet sich ein Klassiker der Xbox 360 nur noch heute im Angebot. So kostet Dungeon Siege III anstatt 14,99 Euro nur schlappe 2,99 Euro. Das Spiel ist abwärtskompatibel und auch auf euerer Xbox One und Xbox Series X|S spielbar.

Wenn euch das von Obsidian Entertainment entwickelte Spiel noch in der Sammlung fehlen sollte, dann folgt einfach dem Link. Auch der DLC „Treasures of the Sun“ ist für kleines Geld zu haben.

