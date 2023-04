Dolphin Spirit: Ocean Mission: Umweltverschmutzung und eine drohende Katastrophe

Der Verlag Microids und das Studio Magic Pockets freuen sich, das Videospiel Dolphin Spirit: Ocean Mission anzukündigen, ein pädagogisches Abenteuer, das die Spieler auf die tropische Insel Maupiroa führt, die von Umweltverschmutzung und einer drohenden Katastrophe bedroht ist.

Zusammen mit ihrem Delfin-Begleiter Keanu werden die Spieler den Meeresboden von Maupiroa erforschen und seine Bewohner treffen, während sie einer lokalen Umweltorganisation helfen, die Insel zu retten und ihr reichhaltiges Ökosystem wiederherzustellen. Maupiroa hält viele weitere Überraschungen bereit und verbindet Folklore, Traditionen und Fantasie.

Merkmale des Spiels:

Eine originelle Geschichte voller Geheimnisse und Magie

Ein unterhaltsamer Weg, um mit gut recherchierten Informationen etwas über Ökologie zu lernen

Ein Kodex, den du vervollständigen kannst, um mehr über die verschiedenen Meeresarten zu erfahren

Wilde und farbenfrohe Landschaften zum Erkunden

Microids und Magic Pockets haben eng mit Experten von Cetasea zusammengearbeitet, einer Vereinigung, die an der Schaffung eines europäischen Netzwerks von Schutzgebieten für Meeressäuger arbeitet, um die Genauigkeit der Daten im Spiel zu gewährleisten.

Die Spieler werden die Welt der Meeresbewohner entdecken und gleichzeitig mehr über die Wichtigkeit des Schutzes von Meereslebensräumen lernen.

Dolphin Spirit: Ocean Mission wird am 28. September 2023 in Europa als Einzelhandels- und Digitalversion für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und nur als Digitalversion für Xbox One, Xbox Series und PC erhältlich sein.