Enemy of the State: Top-Down Koop-Shooter angekündigt

Enemy of the State für PC, PlayStation und Xbox angekündigt. Seht euch den Cinematic Trailer für den neuen Top-Down Koop-Shooter von den Machern von War Hospital an.

Publisher Movie Games und Entwickler Brave Lamb Studio kündigen Enemy of the State an, einen Top-Down-Koop-Shooter, der auf der Future Games Show vorgestellt wurde. Dieser neue Titel von den Machern von War Hospital wird Mitte 2024 für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. Schaut euch die Steam-Seite an und seht euch den Cinematic-Trailer an.

Enemy of the State ist ein Top-Down-Shooter im Koop- und Einzelspielermodus, der in der Welt der Verbrecherfürsten der 1920er Jahre spielt. Ihr seid ein aufstrebender Mafioso, der während der Prohibitionszeit versucht, an die Spitze zu gelangen. Versammelt eure Freunde und führt Raubüberfälle in der ganzen Welt durch. Werdet ihr das mächtigste Verbrechersyndikat der Welt aufbauen?