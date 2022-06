Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue DX: Feuerwehrspiel erscheint am 22. Juni

Firegirl: Hack ’n Splash Rescue DX bahnt sich am 22. Juni seinen Weg auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Thunderful und Dejima freuen sich, eine neue Deluxe-Version des Roguelite-Indie-Feuerwehrspiels Firegirl: Hack ’n Splash Rescue vorstellen zu können. Firegirl: Hack ’n Splash Rescue DX erscheint am 22. Juni für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch, wobei die PC-Version des Spiels am selben Tag auf die DX-Version aktualisiert wird.

Firegirl: Hack ’n Splash Rescue DX ist eine überarbeitete und neu ausbalancierte Version des Spiels, das Ende letzten Jahres für den PC erschien. Sie bietet neue Feinde, überarbeitete Umgebungen, eine neu ausbalancierte Schwierigkeitskurve, einen gestrafften Upgrade-Baum, verbessertes Leveldesign und vieles mehr.

„Die ursprüngliche Veröffentlichung von Firegirl auf dem PC gab uns wertvolles Feedback, wie wir das Spielerlebnis noch vor der Konsolenveröffentlichung deutlich verbessern können“, sagt Julien Ribassin, Gründer von Dejima. „Mit der komplett überarbeiteten und neu ausbalancierten Version von Firegirl: Hack ’n Splash Rescue DX haben wir alles beibehalten, was an der Originalversion großartig war, und die Feinheiten überarbeitet, um eine endgültige Version des Spiels anzubieten. Freut euch darauf, am 22. Juni.“

Dank dieser Änderungen ist ein Spielstil, der sich auf das Auslöschen von Feinden konzentriert, besser möglich, da die Spieler mehr Zeit für die feurigen Feinde erhalten. Die Spieler werden feststellen, dass Ausgänge nun leichter zu entdecken sind, dass Wassernachfüllungen leichter verfügbar sind, wenn sie zur Neige gehen, und dass das Einkommenssystem von Grund auf erneuert wurde.