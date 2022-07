Flock: Gather your Friends: Spieler hüten Schafe im Xbox Game Pass

In Flock hüten und pflegen Spieler auf Xbox inklusive dem Xbox Game Pass eine Herde von Schafen.

Annapurna Interactive stellte beim jüngsten Showcase Flock vor, ein Multiplayer-Koop-Spiel, in dem die Spieler in die Rolle von fliegenden Hirten schlüpfen, von denen jeder seine eigene Herde von bezaubernden fliegenden Kreaturen hütet.

Das Spiel ist eine Ode an die Freude am Fliegen und an Entdeckungen. Ihr beginnt mit einer kleinen Herde von Schwebeschafen, pflegt sie und fliegt sie zu frischen, unberührten Weiden. Unterwegs entdeckt ihr die Geheimnisse des wunderschönen Hochlands und seiner wilden Kreaturen.

Seltsame fliegende Kreaturen. Sind es Fische? Vögel? Schlangen? Das ist ein echtes Rätsel. Meistens sind sie jedoch freundlich, und mit ein bisschen Geschick könnt ihr sie dazu bringen, sich eurer Herde anzuschließen.

Wenn eure Herde wächst und eure Schafe immer wolliger werden, könnt ihr die Wolle, die ihr von ihnen schert, für Mützen, Strickjacken und sogar Socken verwenden!

Werdet ihr alle Kreaturen finden? Sogar die sehr seltenen und schwer zu findenden? Werdet ihr sie für euch behalten oder sie mit euren Freunden teilen? Den längsten Schal stricken, der je gesehen wurde oder das sagenumwobene Goldene Glöckchen finden?

Flock wird für Xbox Series X|S, Xbox One erscheinen sowie im Xbox Game Pass veröffentlicht.

Hier der Trailer zur Ankündigung: