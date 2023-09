Forgive Me Father: Retro-Horror-FPS erscheint dieses Jahr für Konsolen

Autor:, in / Forgive Me Father

Entwickler Byte Barrel hat den Veröffentlichungstermin von Forgive Me Father für PS4, Xbox One und Nintendo Switch enthüllt.

Entwickler Byte Barrel und Publisher Fulqrum Publishing freuen sich, bekannt zu geben, dass Forgive Me Father am 28. November für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen wird. Das Retro Horror FPS wird auch auf Xbox Series X|S sowie PlayStation 5 spielbar sein.

Begebt euch auf eine Reise, um nach Antworten und Erlösung zu suchen. Euch erwartet eine düstere, von H.P. Lovecrafts Werken inspirierte Welt, in einem einzigartigen Comic-Stil. Behaltet euren Wahnsinnslevel im Blick und haltet durch, während ihr der Geschichte dieses verrückten Ortes auf den Grund geht.

Dern Trailer gibt es hier zu sehen: