Warhaven: Fantasy-Kriegsführung erscheint für Konsolen

Nexon ist sehr stolz darauf, heute Warhaven, sein kostenloses 12-gegen-12-Spiel für mittelalterliche Fantasy-Kriegsführung, in den Steam Early Access zu bringen und für Xbox und PlayStation anzukündigen.

In Warhaven schließen sich die Spieler 3-Spieler-Gruppen an und arbeiten daran, ihre Feinde mit taktischen Manövern zu überlisten, um strategische Positionen einzunehmen und eine Vielzahl von Schlachtfeldern in rasanten, actiongeladenen Schlachten zu dominieren.

Warhaven ist jetzt für PC-Spieler auf Steam erhältlich und erscheint zu einem späteren Zeitpunkt für Konsolen.

Nach einer aufregenden Reise mit den Spielern, die mit dem globalen Betatest im letzten Jahr begann und mit der erfolgreichen Präsentation auf dem Steam Next Fest in diesem Sommer einen enormen Aufschwung nahm, ist Nexon stolz, den nächsten Meilenstein in der Roadmap von Warhaven zu enthüllen.

Die Vision des Studios ist es, ein noch größeres Publikum zu erreichen, indem Warhaven sowohl für PC- als auch für Konsolenspieler angeboten wird. Während ein genaues Datum bisher nicht bekannt ist, möchte Nexon die Warhaven-Community wissen lassen, dass sich das gesamte Entwicklerteam dafür einsetzt, dass die vollständige PC-Version und die Konsolenversionen für einen nahtlosen Start im nächsten Jahr aufeinander abgestimmt werden. Dies wird den Spielern auf verschiedenen Plattformen ein aufregendes Erlebnis bieten, mit Freunden plattformübergreifend zu spielen.

„Diese Reise wurde durch die unerschütterliche Unterstützung unserer engagierten Community und die unermüdlichen Bemühungen unseres Entwicklerteams bestimmt. Wir freuen uns riesig, Warhaven einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und sicherzustellen, dass sowohl PC- als auch Konsolenspieler bald in die epischen Schlachten von Herarth eintauchen können“, sagte Warhavens Game Director Eunseok Yi. „Egal, ob ihr euch uns heute als Teil der Early-Access-Community auf Steam anschließt oder in Zukunft auf der Konsole, unser Engagement bleibt unerschütterlich: Wir wollen ein unvergessliches Spielerlebnis schaffen, das ihr mit euren Freunden teilen könnt“.

Warhaven ist ein Multiplayer-PvP-Mittelalter-Fantasy-Kampfspiel, in dem zwei Teams von 12 gegen 12 Kämpfern in epischen, zielbasierten Schlachten gegeneinander antreten. Der Krieg zwischen der Allianz und den Mara beherrscht die Welt von Herath. Mit Schwertern, Speeren, Streitkolben und anderen scharfen Waffen bewaffnete Krieger ziehen sich Rüstungen an, um ihre Rivalen zu besiegen und die Kontrolle über wichtige taktische Aussichtspunkte zu erlangen. Erfolgreiche Kämpfer können zu mächtigen Unsterblichen werden, deren unglaubliche Kräfte den Lauf der Schlacht beeinflussen können. Bereiten Sie sich auf ein Blutbad in groß angelegten, truppenbasierten Kämpfen vor, die Ihre Fähigkeiten und Ihr Teamwork auf die Probe stellen werden.