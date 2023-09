Forza Motorsport 2023: Raytracing, Field of View, Blind-Assistent und mehr

Nach einer umfangreichen Hands-on Preview, an der wir leider nicht teilnehmen durften, wurden jetzt zahlreiche Informationen zu Forza Motorsport 2023 enthüllt. Somit bietet das neue Rennspiel, das im Oktober veröffentlicht wird, neben drei Grafikmodi auch einen Field of View Slider und einen umfangreichen Blind-Drive-Assistenten.

Zum ersten Mal in der Forza Motorsport-Serie habt ihr die Möglichkeit, die „Field of View“-Einstellungen (FOV) auf der Konsole zu verändern. Somit könnt ihr bestimmen, wie nah oder wie weit entfernt das Auto bzw. das Lenkrad in der Cockpit-Perspektive aus eurer Sicht zu sehen ist.

Zur Veranschaulichung hat „Don Joewon Song“ ein kurzes Video für euch erstellt. Jede Ansicht hat dabei die Option für 25 bis 65:

