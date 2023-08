Heavy Duty Challenge: So viel kostet die Off-Road Trucking-Simulation

Die Off-Road-Truck-Simulation Heavy Duty Challenge, die am 14. September für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S von Aerosoft und dem polnischen Entwicklerstudio Nano Games veröffentlicht wird, enthüllt heute neben einem brandneuen Trailer auch den Verkaufspreis.

Für PC wird Heavy Duty Challenge auf Steam erscheinen und 29,99 € kosten. Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S wird der Preis 34,99 € betragen.

In Heavy Duty Challenge fahren die Spieler mit offiziell lizenzierten Trucks über wunderschönes und dennoch herausforderndes Terrain. Sie können an authentischen Meisterschaften teilnehmen, die auf den legendären Europa Truck Trials basieren, und eine offene Welt voller Geheimnisse erkunden, die es zu entdecken gilt.

Heavy Duty Challenge nutzt eine eigens entwickelte Engine, die eine besonders präzise Physik und Mechanik ermöglicht. Besucher der Gamescom können das Spiel in der Entertainment-Area in Halle 8.1 Stand D030 ausprobieren.

Die Trucks in Heavy Duty Challenge wurden originalgetreu nachgebaut und basieren auf den Fahrzeugen des realen europäischen Off-Road-Trucking-Wettbewerbs Europa Truck Trials. Die Fahrzeuge sind aufrüstbar und müssen regelmäßig gewartet werden, also behandelt sie pfleglich! Kümmert euch um euren Truck, fahrt vorsichtig, haltet ihn in gutem Zustand und meistert jede Strecke… Nur so könnt ihr der ultimative Truck Trial Champion werden.

Seid ihr bereit für die holprige Fahrt? Seht euch hier den neuen Pre-Release-Trailer an: