Gamescom 2023: Crimson Desert und Black Desert Online auf der Messe

Autor:, in / Gamescom 2023

Einer der führenden Entwickler und Publisher Pearl Abyss kündigt seine Teilnahme an der diesjährigen gamescom an, einem der am meisten erwarteten Events im Kalender der Spieleindustrie.

Auf der Veranstaltung, die von Mittwoch bis Sonntag, 23. bis 27. August, in Köln stattfindet, wird Pearl Abyss seinen mit Spannung erwarteten neuen Titel Crimson Desert vorstellen, wie wir bereits gestern berichtet haben, und die Land des Morgenlichts-Erweiterung von Black Desert Online der weltweiten Spielergemeinschaft präsentieren.

Crimson Desert, ein neues, packendes Open-World-Action-Adventure, wird am 22. August auf der gamescom im Rahmen der Opening Night Live (ONL) für Aufsehen sorgen. Neues Gameplay-Material wird enthüllt, das den Besuchern einen brandneuen Blick auf den mit Spannung erwarteten Titel von Pearl Abyss bietet.

Mit der innovativen BlackSpace Engine hat Pearl Abyss die Macht der fortschrittlichen Technologie genutzt, um ein Spielerlebnis der nächsten Generation zu schaffen. Der Titel bietet den Spielern einen unvergleichlichen Spielstil mit aufwändiger Grafik und aufregender, hoch dynamischer Action.

Ein Highlight der Veranstaltung ist die Zusammenarbeit zwischen Pearl Abyss und Samsung Electronics, die den gamescom-Besuchern die gefeierte Erweiterung von Black Desert Online, Land des Morgenlichts, näherbringt.

In Halle 9, Stand A030/A044, wird diese Partnerschaft das ultimative Spielerlebnis präsentieren. Hier haben Spieler die Möglichkeit, in die visuell beeindruckende Welt von Black Desert Online einzutauchen.

Fans können sich darauf freuen, mit Vertretern der Community zu interagieren, mit Cosplayern in Kontakt zu treten und an Giveaways teilzunehmen, bei denen sie die Chance haben, begehrte Preise zu gewinnen. Zu guter Letzt wird Pearl Abyss Teil von Samsungs Keynote sein, die am Mittwoch, den 23. August ab 09:30 Uhr über den Samsung Odyssey Twitch-Kanal live gestreamt wird.

Land des Morgenlichts, das für sein beeindruckendes Gameplay gelobt wird, hat seit seiner weltweiten Veröffentlichung im Juni breite Anerkennung gefunden. Mit einer beeindruckenden Metacritic-Bewertung von 81 Punkten hat die Erweiterung Bewunderung von Kritikern und Spielern gleichermaßen geerntet. Durch die Zusammenarbeit mit Samsung Electronics zielt Pearl Abyss darauf ab, ein unvergleichliches Spielerlebnis auf den neuesten und modernsten Geräten zu bieten.