Marvel’s Avengers: Fast alle Marktplatzinhalte ab heute kostenlos

Heute stellt Crystal Dynamics den Support für Marvel’s Avengers ein. Das Superhelden-Actionspiel bekommt dazu heute auch sein finales Update 2.8.

Das Spiel funktioniert zwar weiterhin, Inhalte auf dem Marktplatz werden aber nicht mehr mit Echtgeld zu kaufen sein. Im Gegenteil: Ab heute sind fast alle Inhalte auf dem Marktplatz kostenlos.

Wie etwa dieses Outfit für Captain America:

🤯 Nearly all Marketplace items will be free when Update 2.8 launches tomorrow, including a few new ones, such as this Outfit variant for Captain America, inspired by his look in the finale of 'Marvel Studios' Avengers: Endgame.' pic.twitter.com/O8F5vSA6oC

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) March 30, 2023