Marvel’s Avengers: Dieser Streamer leakt She-Hulk und der Entwickler guckt dabei zu

Der offizielle Twitch Kanal von Xbox wird regelmäßig von bekannteren Streamern und Entwicklern übernommen. Einer dieser Streamer hat im Live-Chat mit einem Entwickler von Crystal Dynamics mutmaßlich einen zukünftigen Charakter in Marvel’s Avengers bekannt gegeben.

Der Streamer Techniq behauptete im Stream, dass seine Schauspiellehrerin die Sprecherin von She-Hulk sei. Sie wäre demnach seine Quelle für die Information, dass She-Hulk in Zukunft als spielbarer Charakter in Marvel’s Avengers zur Verfügung stehen würde.

Crystal Dynamics leitender Designer „Brian Waggoner“ sagte daraufhin verdutzt, dass bisher nichts dergleichen angekündigt wurde, verneinte jedoch nicht die Tatsache, dass She-Hulk in naher oder ferner Zukunft die Reihen der Avengers unterstützen wird. Sein Blick bei dem „Leak“ spricht Bände.

Whoops! This happened on the official Xbox Twitch channel today. pic.twitter.com/yDPqb0kKW0

