Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Details zum Remake bald möglich

Mit Metal Gear Solid Delta: Snake Eater arbeitet Konami derzeit am Remake des beliebten dritten Teils der Reihe. Die taktische Spionage-Action wird für die Plattformen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam entwickelt.

Die letzten Neuigkeiten zum Spiel liegen schon einige Monate zurück. So zeigte man im Oktober einen ersten First-In-Engine-Look beim Xbox Preview Partner Event.

Auf weitere Details dürfen Fans jetzt hoffen. David Hayter, Stimme von Solid Snake und Big Boss, führt durch eine neue Videoreihe, die die Metal Gear Sold Franchise beleuchtet.

Der erste Teil des Videos wurde kürzlich veröffentlicht. Am Ende verspricht Hayter, dass man in der nächsten Folge in das langersehnte Remake eintauchen will.

„Demnächst werden wir uns mit dem epischen, lang erwarteten Remake dessen beschäftigen, was viele Fans für das beste Spiel der gesamten Serie halten“, so Hayter.

Einen Termin für die zweite Episode gibt bislang nicht.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hat noch keinen Termin. Einem Playstation-Trailer zufolge soll es aber in diesem Jahr erscheinen.