Midnight Fight Express: Gameplay Video aus dem Beat ‚em up

Autor:, in / Midnight Fight Express

In einem neuen Video könnt ihr euch Spielszenen aus Midnight Fight Express auf der Xbox Series X anschauen.

Ab sofort könnt ihr euch in einem neuen Video zu Midnight Fight Express Spielszenen anschauen.

In der finstersten Nacht taucht ein unerwarteter Held in der Stadt auf und sein Name ist Babyface, ein ehemaliges Mitglied der kriminellen Unterwelt.

Deine Mission ist es, dich bis zum Sonnenaufgang durch die Stadt zu kämpfen und zu verhindern, dass Verbrecher die gesamte Stadt übernehmen.

Stürze dich in ein brutales und hyperkinetisches Gemetzel und setze alle nur erdenklichen Straßenkampftechniken ein,

verbessere deine Fähigkeiten und stelle dich den Horden an Schlägern, Handlangern und Gangsterbossen.

Runde deine Nahkampf-Moves mit Messern, Äxten und Vorschlaghämmern ab. Decke dich mit einer großen Auswahl an Pistolen, Schrotflinten und Sprengstoffen ein. Hier kann alles eine Waffe sein, von Möbeln bis zu Pümpeln.

Nutze die Stadt um dich herum zu deinem Vorteil und räume auf den Straßen auf, und noch vieles mehr erwartet euch.

Wiederhole Missionen, um Herausforderungen abzuschließen und Belohnungen freizuschalten.

Gespielt wurde Midnight Fight Express auf der Xbox Series X.

Midnight Fight Express ist für 19,99 Euro im Microsoft Store erhältlich und im Xbox Game Pass enthalten.

