Pentiment: Historisches Oberbayern des 16. Jahrhunderts

Pentiment ist ab sofort auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 PC, via Steam und als Teil des Xbox Game Pass und PC Game Pass spielbar. In diesem narrativen Abenteurer taucht ihr ein in eine mittelalterliche Kriminal-Geschichte, die im historischen Oberbayern des 16. Jahrhunderts spielt.

In Pentiment schlüpft ihr in die Rolle von Andreas Maler, einem Künstlergesellen, der in einer Zeit großer sozialer Unruhen in der Abtei Kiersau in Bayern arbeitet. Während er sein Meisterwerk vollendet, wird Andreas ungewollt in eine Reihe von Morden verwickelt, die sich über 25 Jahre hinweg ereignen.

Eure Zeit für die Ermittlungen ist begrenzt, entscheidet daher klug, welchen Bildungshintergrund und Lebensstil ihr wählt – sie haben Einfluss auf die Ermittlungsmethoden, die euch zur Verfügung stehen. Nutzt euren Verstand und präsentiert die Ergebnisse eurer Ermittlungen. Doch Vorsicht: Jede Entscheidung und jede Anschuldigung zur Lösung des Kriminalfalls hat Konsequenzen, die sich über Generationen hinweg auf die eng verbundene Alpengemeinschaft auswirken.

Kunst und Literatur dienen als Inspirationsquelle: Game Director Josh Sawyer ließ sich bei der Entwicklung des Spiels von mittelalterlichen Buchmalereien, Holzschnittdrucken und der Menschheitsgeschichte inspirieren.

Der Schauplatz von Pentiment ist einer bunten Mischung aus fiktionalen Romanen und Sachbüchern nachempfunden. Diese Bücher handeln vom komplexen Verhältnis zwischen Staat und Religion, die zur Zeit von Pentiment immer wieder aufeinanderprallen. Sie erzählen, wie das Leben spätmittelalterlicher Bauern aussah und wie Bildung und Aufklärung zu Konflikten mit der Kirche führten. Eine Auswahl der Literatur, die für Pentiment maßgeblich mitverantwortlich war, findet ihr hier.