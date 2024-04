PlayStation 2: 160 Millionen verkaufte Konsolen

Autor:, in / PlayStation 2

Seit dem 1. April 2024 befindet sich Jim Ryan im Ruhestand. Fast 30 Jahre war er bei Sony Interactive Entertainment (SIE) tätig. Zuletzt als Präsident und CEO.

Im offiziellen PlayStation-Podcast plauderte Ryan über seine Jahre im Unternehmen. Im Verlaufe des Gesprächs wurde er zu den 2000er-Jahren befragt, und was ihn daran erinnerte. Laut Ryan waren es die 160 Millionen verkauften PlayStation 2-Konsolen.

Ryan sagte: „Die 2000er Jahre? Das sind, würde ich sagen, 160 Millionen, also die Anzahl der verkauften PS2s. Das ist ein Meilenstein.“

Die PlayStation 2 kam im März 2000 zuerst in Japan auf dem Markt. Im Oktober und November folgte dann die Einführung in den USA bzw. in Europa.