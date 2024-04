Borderlands 4: Neuer Teil aktiv in Entwicklung

Autor:, in / Borderlands 4

Die Embracer Group hat Gearbox Entertainment ziehen lassen. Take-Two Interactive übernahm letzte Woche das Unternehmen und damit die Heimat von Borderlands für 460 Millionen Dollar.

In einer Presseerklärung von Take-Two bestätigt man nun das, was ohnehin schon alle vermutet und irgendwie gewusst hatten: Borderlands 4 ist in der Mache!

David Ismailer, President von 2K, bestätigte die aktive Entwicklung von Borderlands 4, in dem er sagte: „Wir sind begeistert, Randy Pitchford und sein Team von leidenschaftlichen, talentierten Entwicklern bei 2K willkommen zu heißen, und wir freuen uns darauf, in Zukunft zahlreiche Projekte als Kollegen zu veröffentlichen.“ „Wir haben die Zusammenarbeit mit Gearbox bei jedem Teil der Borderlands-Franchise geliebt und freuen uns darauf, aktiv an der Entwicklung des nächsten Teils der Serie mitzuwirken.“

Erst im Februar teaserte Randy Pitchford einen weiteren Teil der Reihe an.