Borderlands 4: Spiel offenbar seit 2021 in Entwicklung

Der Eintrag eines Environment Artist lässt darauf schließen, dass Borderlands 4 schon seit 2021 in Entwicklung ist.

Der letzte Teil der Borderlands-Hauptreihe liegt mit Borderlands 3 mittlerweile vier Jahre zurück. Seitdem erschienen im letzten Jahr Ableger Tiny Tina’s Wonderlands und New Tales from the Borderlands.

Gearbox Software bzw. Publisher 2K hat ein Borderlands 4 zwar bislang nicht offiziell angekündigt, Randy Pitchford deutete aber schon 2021 etwas in der Richtung an.

Dass ein neuer Teil des Rollenspiel-Shooters in der Mache ist, hat jetzt Nicolas Rudowski verraten. Wie sein Profil im Karrierenetzwerk LinkedIn preisgibt, arbeitete er von November 2021 bis April 2023 als Environment Artist an Borderlands 4.

Sollte der Eintrag stimmen, befindet sich Borderlands 4 schon seit geraumer Zeit in Entwicklung und könnte jederzeit angekündigt werden.