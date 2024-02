Borderlands 4: Neuer Teil von Pitchford angeteasert

Randy Pitchford hat womöglich Borderlands 4 angeteasert. Eigentlich sprach der Mitbegründer von Gearbox Software mit IGN über den Borderlands Kinofilm. Auf ersten Bildern gab es gestern schon Ausschnitte, während der Trailer für heute erwartet wird.

Pitchford sprach über ein neues Projekt, nannte das Kind aber nicht beim Namen. Auf die Frage nach seinem persönlichen Lieblingsspiel aus der Reihe gab es dann den möglichen Teaser zum neuen Teil.

Pitchford sagte: „Seht mal, wir haben noch nicht einmal etwas davon angekündigt. Wir arbeiten ganz klar an etwas. Und ich weiß, woran wir arbeiten, und heilige Scheiße… Es ist das Tollste, was wir je gemacht haben. Und ich kann es kaum erwarten, aber es ist noch nicht an der Zeit. Es ist noch nicht so weit. Es wird eine Zeit kommen.“

In den letzten Wochen gab es via Social-Media Recaps der ersten beiden Borderlands-Spiele. Wird dieser Rhythmus beibehalten, so endet der letzte Recap der Reihe zum Start der PAX East, wo damals auch Borderlands 3 angekündigt wurde.