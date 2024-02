Xbox Game Pass: Alle First-Party-Spiele landen Day One im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Alle First-Party-Spiele der Xbox Game Studios landen laut Phil Spencer Day One im Abonnement.

Wer noch Zweifel daran haben sollte, dass der Xbox Game Pass für den Spieler als Kunden keine lohnenswerte Investition ist, der sollte sich darüber im Klaren sein, dass alle neuen First-Party-Spiele im Xbox Game Pass erscheinen werden.

Phil Spencer sagte in einem Interview mit Game File, es sei das Ziel, alle Spiele der Xbox Game Studios „Day One“, also zum Verkaufsstart, in den Xbox Game Pass aufzunehmen.

„Unsere Absicht ist es, das gesamte Portfolio an Spielen von ZeniMax, Activision Blizzard und XGS – Xbox Game Studios – ab dem ersten Tag im Game Pass anzubieten“, so Spencer.

Das bedeutet, dass auch das neue, bisher noch nicht angekündigte Call of Duty für dieses Jahr zum Launch im Xbox Game Pass für Konsole und PC abrufbar sein wird.