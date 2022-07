Rocket League: Kooperation für neuen Nike Air Zoom Mercurial

Autor:, in / Rocket League

Nike Air Zoom Mercurial-Abziehbilder und -Räder ab sofort in Rocket League erhältlich.

Psyonix und Nike haben sich zusammengetan, um die Magie des neuen Nike Air Zoom Mercurial -Fußballschuhs nach seinem Debüt in den Geschäften – und auf den Spielfeldern – auf der ganzen Welt in Rocket League zu bringen.

Das Nike Air Zoom Mercurial Bundle ist jetzt in Rocket League verfügbar und enthält drei Octane Decals (Nike Air Zoom Mercurial – Pink, Nike Air Zoom Mercurial – Grün, Nike Air Zoom Mercurial – Gelb) und Nike Air Zoom Mercurial Reifen. Außerdem gibt es ein kostenloses Nike Air Zoom Mercurial-Spielerbanner, das ihr im Item Shop anbholen könnt.

Um den Start der Spielinhalte zu feiern, findet am 22. Juli ab 10 Uhr PT ein Nike Air Zoom Mercurial Invitational-Turnier statt. Unter der Leitung von Musty, Retals und Roll Dizz werden vier Dreier-Teams in einem Single-Elimination-Bracket gegeneinander antreten, um einen Sieger zu krönen! Die Teams bestehen aus einem Profi-Spieler der Rocket League Championship Series (RLCS) und zwei Content Creators. Um die Action live mitzuerleben, schalte am 22. Juli auf Musty’s Twitch-Kanal ein.

Das Nike Air Zoom Mercurial Bundle ist vom 20. bis 26. Juli für 1100 Credits erhältlich.