Rocket League: Volkswagen Golf II GTI ist der Star von Saison 10

Der Volkswagen Golf II GTI ist der Star des Rocket Pass von Saison 10 in Rocket League.

Psyonix, der Videospielentwickler aus San Diego, gab bekannt, dass Rocket League Saison 10 am 8. März beginnt! Die neue Rocket League-Saison wird einen neuen Rocket Pass enthalten, der unter anderem den Volkswagen Golf II GTI, die Arena-Variante und mehr enthält.

Der Rocket Pass der Saison 10 enthält den Volkswagen Golf II GTI, ein kultiges, schnelles Schrägheckfahrzeug. Spieler, die den Rocket Pass Premium erwerben, schalten den Volkswagen Golf GTI (Octane-Hitbox) sofort im Spiel frei und haben die Chance, einen verbesserten Volkswagen Golf GTI RLE zu bekommen, wenn sie im Rocket Pass aufsteigen.

Weitere Highlights der Rocket League Saison 10 sind:

Neue Arena-Variante – In Saison 10 können Spieler die neue Deadeye Canyon (Oase) Variante erkunden.

– In Saison 10 können Spieler die neue Deadeye Canyon (Oase) Variante erkunden. Timer für die durchschnittliche Wartezeit – Ein Timer für die durchschnittliche Wartezeit für Online-Playlists wird mit dem Spiel-Update vor dem Saisonstart hinzugefügt. Spieler sehen nun eine geschätzte Wartezeit, während sie darauf warten, ein Online-Match zu finden. Damit wird die aktuelle Anzeige der Playlist-Bevölkerung (Gut, Großartig, Erstaunlich) ersetzt.

– Ein Timer für die durchschnittliche Wartezeit für Online-Playlists wird mit dem Spiel-Update vor dem Saisonstart hinzugefügt. Spieler sehen nun eine geschätzte Wartezeit, während sie darauf warten, ein Online-Match zu finden. Damit wird die aktuelle Anzeige der Playlist-Bevölkerung (Gut, Großartig, Erstaunlich) ersetzt. Neues In-Game-Event – Ein neues, zeitlich begrenztes In-Game-Event wird später in dieser Saison stattfinden und sich um Autos drehen. Weitere Details werden nächsten Monat bekannt gegeben.

– Ein neues, zeitlich begrenztes In-Game-Event wird später in dieser Saison stattfinden und sich um Autos drehen. Weitere Details werden nächsten Monat bekannt gegeben. Saisonbelohnungen und mehr – Die Kompetitiven Belohnungen von Saison 9 werden kurz nach Beginn von Saison 10 verteilt. In dieser Saison werden auch neue ruhige Wettbewerbsturnier-Belohnungen eingeführt.

Rocket League Saison 10 wird am 8. März um 8 Uhr PST live gehen, nachdem das Spiel am 7. März um 16 Uhr PST aktualisiert wurde. Wenn ihr oder ein Mitglied eures Teams an Rocket Pass Premium-Codes interessiert seid, die den Zugang zum Volkswagen Golf GTI beinhalten, lasst es uns bitte wissen und wir schicken euch einen Code, sobald die Saison live ist.