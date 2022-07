Signalis: Horrorspiel erscheint im Oktober im Xbox Game Pass

Autor:, in / Signalis

Das Entwickler-Duo Rose-Engine gibt den Veröffentlichungstermin für das Spiel Signalis bekannt. Der Horrortitel erscheint am 27. Oktober 2022 und landet direkt „Day 1“ im Xbox Game Pass.

Das Spiel ist ein klassisches Survival-Horror-Erlebnis mit einer einzigartigen Ästhetik, voller melancholischer Geheimnisse.

Erforscht ein dunkles Geheimnis, löst Rätsel, kämpft gegen alptraumhafte Kreaturen und navigiert als Elster, eine Technikerin Replika, die auf der Suche nach ihren verlorenen Träumen ist, durch dystopische, surreale Retrotech-Welten.

Signalis erscheint am 27. Oktober 2022 für PC (Microsoft Windows), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Dazu wird es vom ersten Tag an im Xbox Game Pass spielbar sein.