SnowRunner: Übersicht über Staffel 16 im Video

In SnowRunner Staffel 16 verschlägt es euch in den US‑Bundesstaat Washington, wo ihr in einer neuen Region mit mehreren Karten umfangreiche Transport- und Bauaufträge übernehmt. Die Erweiterung markiert den Abschluss des Year‑4‑Passes und führt drei neue Fahrzeuge ein: den Sleiter ST 833 „Chimera“, den Plad 440 „Buddy“ sowie den HIB Billert 1980.

Ergänzt wird der Fuhrpark durch einen klappbaren Holztransportauflieger und einen Doppelstamm‑Sattelauflieger, die euch neue Möglichkeiten im Holzfracht‑Gameplay eröffnen. Neben den Fahrzeugen erwarten euch neue Aufträge, Frachttypen und Umgebungen, die sowohl fahrerisches Können als auch strategische Planung erfordern.

Die Entwickler haben zudem an der Spielbalance und an technischen Details gearbeitet, um das Offroad‑Erlebnis weiter zu verfeinern. Mit Staffel 16 setzt SnowRunner auf eine Mischung aus frischen Inhalten, erweiterten Logistikoptionen und einer abwechslungsreichen Landschaft, die euch vor neue Herausforderungen stellt.