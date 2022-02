Straßenmeisterei Simulator: Neue Berufssimulation rückt Straßenmeisterei in den Fokus

Die Simulationsexperten von Aerosoft und die Entwickler von Caipirinha Games geben bekannt, dass der Straßenmeisterei Simulator zu Ostern für PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird.

In den umfangreichen Missionen des Simulators widmen sich die Spieler allen Aufgaben, die im Bereich Straßenbau und -erhalt auf deutschen Autobahnen, Bundes- und Landstraßen anfallen.

„Mit dem Straßenmeisterei Simulator erweitern wir unser breites Portfolio an Simulatoren mit einem herausstechenden Titel. Der Straßenmeisterei Simulator eröffnet Spielern ein besonderes Tätigkeitsfeld, das es so in Spielen noch nicht oft gegeben hat“, sagt Winfried Diekmann, Geschäftsführer und Gründer von Aerosoft.

„Schon in Kürze können die Spieler mit ihren Fahrzeugen vom Werkhof ausrücken und die mehr als 30 realitätsnahen Missionen erledigen, die sie im Straßenmeisterei Simulator erwarten. Wir können es kaum erwarten, den Titel allen Spielern da draußen zu präsentieren“, ergänzt Joachim Meyer, Geschäftsführer von Caipirinha Games.