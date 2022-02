Battlefield 2042: Schlechter Start und Halo Infinite soll schuld sein

Mindestens 200.000 Spieler haben mitbekommen, dass Battlefield 2042 zur Veröffentlichung deutlich schlechter abgeschnitten hat als erwartet. So hoch war die Anzahl derjenigen Spieler, die eine Petition unterschrieben, in der es darum ging, vollumfängliche Rückerstattungen für Battlefield 2042 zu erhalten.

Dazu hat der Shooter einen neuen Tiefpunkt auf Steam erreicht und die Spielerzahlen fallen dramatisch Richtung null.

Ob die folgenden Aussagen vom EA CEO, Andrew Wilson, eine Reaktion auf die Petition waren oder einen anderen Ursprung haben ist unklar, allerdings gibt es wohl verschiedene Ursachen für den Zustand des Spiels:

„Unsere Teams haben annähernd zwei Jahre von zu Hause aus gearbeitet. Unerwartete Leistungsprobleme traten erst während größerer Spielsitzungen auf.“

Und er gab zu: „Einige unserer Design-Entscheidungen kamen nicht bei jedem in der Community so gut an wie erhofft.“