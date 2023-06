The Last Hero of Nostalgaia: As Rise Of Evil DLC verfügbar

Autor:, in / The Last Hero of Nostalgaia

The Last Hero of Nostalgaia beschert allen Spielern einen neuen DLC namens The Rise of Evil.

Coatsink und Over The Moon freuen sich, bekannt geben zu können, dass ihr nostalgisches Souls-Videospiel The Last Hero of Nostalgaia jetzt auch für PlayStation und Switch erhältlich ist.

The Rise of Evil, ein brandneuer DLC für The Last Hero of Nostalgaia, erscheint ebenfalls heute für PC, Xbox, PlayStation und Switch zum Preis von 7,99 EUR. Für brandneue Spieler, die ein komplettes Spielerlebnis wünschen, wurden das Basisspiel und der DLC in der ebenfalls heute erhältlichen The Last Hero of Nostalgaia – Deluxe Edition zum Preis von 29,99 EUR zusammengefasst.

„Ich freue mich sehr, The Last Hero of Nostalgaia endlich auch den PlayStation- und Switch-Spielern zugänglich zu machen“, so Jon Warner, CEO von Over the Moon. „Ich hoffe, dass diejenigen, die das Spiel bereits auf PC und Xbox genossen haben, sich darauf freuen, wieder einzusteigen und sich den neuen Herausforderungen zu stellen, die wir für den Rise of Evil DLC zusammengestellt haben!“

Der Rise of Evil DLC fügt dem Spiel zwei neue Gebiete hinzu: Easymaker’s Retreat und The Builder’s Sanctuary. In deinem neuen Abenteuer musst du außerdem drei neue Bosse besiegen, die deine im Hauptspiel erworbenen Fertigkeiten und Fähigkeiten auf eine harte Probe stellen.