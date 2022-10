The Legend of Tianding: Action-Adventure erscheint im Xbox Game Pass

Autor:, in / The Legend of Tianding

Am 31.10 erscheint The Legend of Tianding. Das Spiel wird vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten sein.

The Legend of Tianding ist bereits PC und Switch verfügbar. Am 31. Oktober 2022 wird das Spiel auch für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen. Gleichzeitig kommt der neue Boss Rush Modus kostenfrei für alle Plattformen.

In The Legend of Tianding spielt ihr im chinesischen Manga-Stil den „Robin Hood der Kolonialzeit“. Das Spiel basiert zudem auf realen Ereignissen und realen Personen. Mit dem neuen Update werdet ihr euch mit euren Freunden in Online-Ranglisten vergleichen können oder im Boss Rush Modus direkt die Bösewichte angehen. Nach dem Update werden Ultrawide-Monitore für PC unterstützt und die Besitzer von Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC kommen in den Genuss einer Auflösung von 5K mit 120 FPS.

Das Spiel kann für 19,99 € im Microsoft Store vorbestellt werden und wird direkt zur Veröffentlichung auch im Xbox Game Pass enthalten sein.

