Minecraft Legends: Zweites Entwicklertagebuch veröffentlicht

Blackbird Interactive und Mojang stellen euch im zweiten Entwicklertagebuch die Mobs aus Minecraft Legends vor. Es werden Creeper, Zombies und Skelette vorkommen. Im Gegensatz zu Minecraft sind sie dem Helden gegenüber allerdings nicht feindlich gesinnt, sondern treten als Verbündete auf.

Die Entwickler achteten darauf, die aus Minecraft bekannten Merkmale auch in Minecraft Legends zu berücksichtigen. So werden Zombies und Skelette mit Hüten ausgestattet, damit sie im Licht nicht in Flammen aufgehen.

Die Welt in Minecraft Legends ist ein harmloses Utopia, wo alle Kreaturen friedlich miteinander leben, bis eines Tages die Piglins einen Weg aus dem Nether in die Welt finden, um alles zu verschlingen und einzunehmen, was noch nicht ihnen gehört.

Es wird verschiedenen Typen von Golems geben, die im Kampf eingesetzt werden können. Ihr werdet im Spiel nach und nach dem Trial-and-Error-Prinzip herausfinden, welche Einheiten sich für welche Situation am besten eignen. Die Entwickler sind sich sicher, dass ihr nichts verpasst, egal ob ihr die klassischen Einheiten bevorzugt, mit den neuen spielt oder beide einsetzt.