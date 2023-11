Tram Simulator Urban Transit: Brandneue Straßenbahn-Simulation angekündigt

astragon Entertainment und das stillalive studios-Entwicklerteam freuen sich, heute das offizielle Release-Datum für Tram Simulator Urban Transit bekannt zugeben. Die brandneue Straßenbahn-Simulation wird am 05.12.2023 zunächst für PC auf Steam erscheinen – dedizierte Versionen für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC im Epic Games Store sind für das Frühjahr 2024 geplant!

Tram Simulator Urban Transit:

6 spielbare Straßenbahnmodelle – inklusive detailliertem, interaktivem Cockpit!

Mehr als 10 Missionen im Story-Modus

Umfangreiches Schienennetzwerk

Erstellung eigener Straßenbahnlinien und Fahrpläne

Straßenverkehr interagiert mit Trams

Diverse Zufallsevents während der Fahrten

Dedizierte Tram-Depots für die Trams

Fahrschule für Einsteiger!

Multiplayer für bis zu 4 Spieler

Erscheint am 05.12.2023 zum Preis von 19,99 EUR (UVP) für PC auf Steam – ab sofort vorbestellbar!

Dedizierte Versionen für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC im Epic Games Store sind für das Frühjahr 2024 geplant!

Besitzer der aus dem gleichen Hause stammenden Bus Simulator 21 Next Stop – Official Tram Extension oder des Bus Simulator 21 Next Stop – Season Pass erhalten ab Release automatisch freien Zugang zum Tram Simulator Urban Transit!

Käufer des Tram Simulator Urban Transit erhalten kostenlosen Zugang zur Bus Simulator 21 Next Stop – Official Tram Extension (Hauptspiel wird zum Spielen benötigt)!

Mit Tram Simulator Urban Transit erhalten Straßenbahnfans die Möglichkeit, sich ihr eigenes Nahverkehrsunternehmen in der fiktiven US-amerikanischen Metropole Angel Shores aufzubauen.

Im Spiel stehen dem Spieler dafür nicht nur 6 fahrbare Straßenbahnmodelle samt detaillierten und interaktiven Cockpits zur Verfügung – die Straßenbahnlinien können zudem auch noch eigenständig auf Basis des umfangreichen Schienennetzes und der in der Stadt verteilten Haltestellen selber erstellt und die Fahrpläne auf Wunsch konfiguriert werden.

Für Einsteiger stehen dedizierte Fahrschulmissionen zur Verfügung, die sie schrittweise in die Steuerung der Straßenbahnen einführen und detailliert erklären, was es als Straßenbahnfahrer:in in Angel Shores zu beachten gilt.

Egal, ob im Einzel- oder im Multiplayer-Spiel mit bis zu drei zusätzlichen Spieler ist beim Ausbau des eigenen Nahverkehrsunternehmens stets für reichlich Abwechslung gesorgt. Neben der Möglichkeit, eigenständig Routen zu definieren und diese dann mit der Straßenbahn der Wahl abzufahren, können natürlich auch Tickets kontrolliert werden, der restliche Straßenverkehr muss im Auge behalten werden und es warten zahlreiche Zufallsevents auf die Spieler!

Neben dem Story-Modus mit mehr als 10 Missionen stehen zudem auch noch zwei weitere Spiel-Modi zur Auswahl. Im Sandbox-Modus verfügen Spiel über unlimitiertes Geld und alle Trams und Distrikte sind direkt zum Start freigeschaltet, sodass man sich hier sorgenfrei und ganz nach seinen Wünschen ausprobieren kann. Im Karriere-Modus sind ebenfalls alle Trams und Distrikte direkt zugänglich – hier gilt es allerdings mit seinem Startgeld gut zu wirtschaften, während man seine Firma völlig frei und ganz nach seinen Vorlieben zum Erfolg führt!

Tram Simulator Urban Transit wird am 05.12.2023 zum Preis von 19,99 EUR (UVP) für PC auf Steam erscheinen und ist dort ab sofort vorbestellbar. Dedizierte Versionen für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie für PC im Epic Games Store sind für das Frühjahr 2024 geplant.

Besitzer der aus dem gleichen Hause stammenden Bus Simulator 21 Next Stop – Official Tram Extension oder des Bus Simulator 21 Next Stop – Season Pass erhalten ab Release automatisch freien Zugang zum Tram Simulator Urban Transit! Umgekehrt erhalten Käufer des Tram Simulator Urban Transit kostenlosen Zugang zur Bus Simulator 21 Next Stop – Official Tram Extension (Hauptspiel wird zum Spielen benötigt).