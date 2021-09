Unsighted: Spiel erscheint in Kürze im Xbox Game Pass

Autor:, in / Unsighted

Ab dem 30. September können die Androiden von Arcadia in Unsighted direkt im Xbox Game Pass Ultimate gerettet werden.

Das ID@Xbox Spiel Unsighted wird am 30. September 2021 direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass Ultimate landen. Für alle Neugierigen gibt es hier die Liste aller Erfolge.

Nach einem langen entbehrungsreichen Krieg gegen die Menschen geht den wenigen in Arcadia verbliebenen Androiden die Energie aus, die allen Robotern ihr Bewusstsein verleiht. Als Androidin Alma liegt es an euch, eure Freunde zu retten und eure Erinnerungen an lang vergessene Ereignisse wiederherzustellen.

Schaut euch hier etwa fünf Minuten Gameplay Overview zu Unsighted an: