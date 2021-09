Autor:, in / Knockout City

Bringt eure Freunde zum Kampf mit, wenn Knockout City Season 3 am 5. Oktober beginnt! Z3R0 hat nicht nur die Werbetafeln in der Stadt gehackt, sondern auch eine stillgelegte Werft an der Küste als brandneue Karte „Lockdown Throwdown“ wieder online gebracht.

Mit Überwachungsdrohnen und Sicherheitstürmen, um die ihr euch kümmern müsst, habt ihr mehr als nur das andere Team im Visier, wenn ihr hier einen Sieg nach Hause bringen wollt.