Knockout City: Season 8: High Society Heist samt Roadmap präsentiert

Schaut euch den Reveal-Trailer im Noir-Stil zu Knockout City Season 8: High Society Heist an.

In dieser Woche startet Knockout City in eine neue Saison. Zur Season 8: High Society Heist wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch im sportlichen Actionspiel geboten wird.

Ein High Society-Raub findet statt und stürzt die Stadt in Chaos. Kommissar Chase ermittelt gegen die Red Hand Crew, die verantwortlichen Handlanger in dem Fall. Euch erwarten Schlägereien und Einbrüche während der ganzen Saison.

Stürzt euch in die Stadt und genießt neue Playlists und Kosmetika. Setzt den neuen Giftball ein, um euch einen Vorteil zu verschaffen.

Hier geht es zum Trailer:

Die Roadmap zeigt, dass in den kommenden Monaten noch einige Aktivitäten und Veranstaltungen anstehen. Unter anderem könnt ihr euch auf Snowbrawl Fight und die TMNT-Schurken freuen.