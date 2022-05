Knockout City: Season 6: City of Tomorrow Trailer und Roadmap

Season 6: City of Tomorrow startet diese Woche in Knockout City und wird dann kostenlos für alle spielbar sein.

In dieser Woche startet Knockout City in eine neue Saison. Zur Season 6: City of Tomorrow wurde jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch einen Vorgeschmack darauf gibt, was euch ab dem 01. Juni im sportlichen Actionspiel erwartet.

Der Trailer erinnert euch auch daran, dass die Dodgeball-Schlachten mit Beginn von Season 6 Free-to-Play und damit kostenlos spielbar sein werden.

Zudem offenbar ein Blick auf die Roadmap, dass in den kommenden Monaten einige Aktivitäten und Veranstaltungen auf dem Plan stehen, um den Ball am Laufen zu halten. Unter anderem wurde das Hitzewellen-Event überarbeitet und es steht ein Party-Royale an.