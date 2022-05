Microsoft: Könnte zweiten Platz bei Spieleeinnahmen nach Activision-Übernahme erklimmen

Im letzten Jahr belegte der Microsoft Konzern laut StatistaCharts mit 12,9 Milliarden Dollar Umsatz den vierten Platz bei den weltweiten Spieleeinnahmen.

Die Tencent Gruppe lag mit 32,2 Milliarden auf dem ersten Platz, Sony mit 18,2 Milliarden weit abgeschlagen direkt dahinter.

Auch Activision Blizzard ist in der Liste der Top 5 vertreten.

Sollte die geplante und derzeit laufende Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im kommenden Jahr positiv abgeschlossen werden, könnte das Microsoft mit zusammengerechneten 21 Milliarden Dollar auf den zweiten Platz katapultieren, wenn man die Daten von 2021 zugrunde legt.

According to StatistaCharts Microsoft will be 2nd in game revenue after the Activision/Blizzard acquisition is done based on 2021 figures

Microsoft 12.9B + Activision 8.1B = 21 Billion

Top 5:

1. Tencent – 32.2B

2. Microsoft – 21B

3. Sony – 18.2B

4. Apple – 15.3B

5. Google – 11B pic.twitter.com/xUjJMu8bXN

