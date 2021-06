Xbox One Elite Controller Series 2: Starfield Design und mehr von PopeArt

Vor wenigen Tagen hat PopeArt (von pope-art.com) bereits eigene Controller Designs zu Halo: Infinite und Gears Of War auf Twitter veröffentlicht, die bei Xbox-Fans äußerst gut ankamen

In Vorfreude auf den Xbox & Bethesda E3 Showcase am Sonntag folgt nun ein weiteres Design: Dieses Mal im schicken Starfield Look.

Über eine mögliches Starfield Enthüllung auf der E3 2021 wird schon seit Monaten spekuliert, ob der neue Bethesda Titel dieses Jahr auf der E3 zu sehen ist bleibt noch abzuwarten. Noch ist so gut wie gar nicht über das neue Sci-Fi RPG von Bethesda bekannt, daher hoffen viele Fans, dass Starfield bald in irgendeiner Form gezeigt wird.

Weitere Entwürfe:

As the time gets closer to the @Xbox #E32021 big day here is a final look at the games you wanted fan art hyped have a wonderful E3 and remember to enjoy and appreciate all the hard work involved pic.twitter.com/ORyqV4lT6Y — POPE (@POPeART_) June 11, 2021

We are now on Day 4 of the @Xbox #E32021 Fan Art Hype train and this time you requested #Psychonauts2 @DoubleFine @MSStudiosBlog i am Sure @aarongreenberg will be a big fan of this one #Xbox pic.twitter.com/CCKcx6rOvx — POPE (@POPeART_) June 10, 2021