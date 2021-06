Grand Theft Auto V: Bis zu 500.000 GTA$ Boni für Fahrzeuglieferungen, Överflöd Entity XF und mehr

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Was euch alles in GTA Online erwartet, erfahrt ihr hier.

Die Geschäfte mit Hochleistungsfahrzeugen in GTA Online boomen, denn Verkäufe von Fahrzeugen in Fahrzeughandels-Missionen bringen diese Woche doppelte Einnahmen. Wer außerdem heiß begehrte Vehikel durch Fahrzeuglieferungs-Missionen beschafft, erhält bis zu 500.000 GTA$ als Bonus. Die Boni gelten bis zum 23. Juni.

Die Highlights der Woche:

Dreifache GTA$ & RP im Modus Extraktion

im Modus Extraktion Doppelte GTA$ & RP für Fahrzeughandels-Missionen und für VIP-/CEO-Aufträge und -Herausforderungen

für Fahrzeughandels-Missionen und für VIP-/CEO-Aufträge und -Herausforderungen Doppelte Gehälter für Leibwächter und Mitarbeiter

für Leibwächter und Mitarbeiter Ein kostenloses „Vinewood Boulevard Radio“-T-Shirt fürs Einloggen

fürs Einloggen 250.000 GTA$ als Bonus fürs Beschaffen von fünf oder mehr Fahrzeugen in Fahrzeuglieferungs-Missionen – und 500.000 GTA$ als Bonus fürs Beschaffen von 10 oder mehr Fahrzeugen

fürs Beschaffen von fünf oder mehr Fahrzeugen in Fahrzeuglieferungs-Missionen – und fürs Beschaffen von 10 oder mehr Fahrzeugen Der Överflöd Entity XF ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad Privilegien für Führungskräfte : kostenlose Concierge-Dienstleistungen bei Pegasus und keine Kosten beim Austausch eures Assistant sowie bei der Umbenennung eurer Organisation

: kostenlose Concierge-Dienstleistungen bei Pegasus und keine Kosten beim Austausch eures Assistant sowie bei der Umbenennung eurer Organisation Kostenlose Getränke an der Diamond Casino Bar und im Music Locker

an der Diamond Casino Bar und im Music Locker 50 % Rabatt auf Executive-Büros und zugehörige Renovierungen

auf Executive-Büros und zugehörige Renovierungen 30 % Rabatt auf Fahrzeuglagerhäuser

auf Fahrzeuglagerhäuser Fahrzeugrabatte: 40 % auf den Pfister 811, den Benefactor Stirling GT und den Dewbauchee Seven-70 sowie 35 % auf die B-11 Strikefroce und die Buckingham Volatus

Boni mit Prime Gaming : Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

: Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Rabatte mit Prime Gaming: 70 % auf die Buckingham Valkyrie sowie 80 % auf den Dinka Sugoi

Alle Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire sowie weiter unten.

Endlich zahlt sich die ganze harte Arbeit auf dem Schwarzmarkt für Hochleistungsfahrzeuge aus – und zwar richtig. Für eine erfolgreiche Fahrzeughandels-Mission erhaltet ihr von nun an bis zum 23. Juni doppelte GTA$ & RP.

Wenn ihr in den kommenden 2 Wochen fünf oder mehr Fahrzeuge durch Fahrzeuglieferungs-Missionen beschafft, bekommt ihr außerdem noch einen Bonus in Höhe von 250.000 GTA$. Wenn ihr zehn oder mehr Fahrzeuge beschafft, steigert sich der Bonus zu einer halben Million. Die Boni werden bis zum 30. Juni auf euer Maze-Bank-Konto überwiesen.

Dreifache GTA$ & RP in Extraktion

Es ist nicht immer leicht, ein VIP zu sein. Extraktion ist da ein typisches Beispiel: Leibwächter müssen die Zielperson finden und sie auf dem Weg zum Extraktionspunkt beschützen, während rivalisierende Attentäter alles in ihrer Macht stehende versuchen, um sie abzufangen und auszuschalten. Im Gegenzug dafür, dass sie Leib und Leben riskieren, erhalten alle Teilnehmer dreifache GTA$ und RP – unabhängig davon, ob sie gewinnen oder verlieren.

Doppelte GTA$ & RP für VIP-/CEO-Aufträge und -Herausforderungen

Tauscht eure Sturmhaube gegen einen Dreiteiler und gönnt euch den vollen Luxus des Executive-Lifestyles. Oder behaltet die Sturmhaube, wenn euch das lieber ist. Verdient bis zum 23. Juni doppelte GTA$ und RP für alle VIP-/CEO-Aufträge und -Herausforderungen sowie doppelte Gehälter als Mitarbeiter oder Leibwächter.

Holt euch das kostenlose „Vinewood Boulevard Radio“-T-Shirt

Alle, die sich in den kommenden 2 Wochen in GTA Online in die Action stürzen, erhalten das „Vinewood Boulevard Radio“-T-Shirt kostenlos.

Erfreut euch an Vergünstigungen für Führungskräfte

Hart arbeiten und hart feiern gehen Hand in Hand. Sobald ihr und eure Mitarbeiter Feierabend haben, solltet ihr das Diamond Casino & Resort oder den Music Locker aufsuchen und euch dort einige Drinks auf Kosten des Hauses genehmigen. Pegasus offeriert zudem kostenlose Concierge-Dienstleistungen. Falls ihr mal frischen Wind in die Firma bringen wollt, spart ihr euch als CEO die Kosten für den Austausch eures Assistenten sowie für die Umbenennung eurer Organisation.

Das Podiumsfahrzeug der Woche: Överflöd Entity XF

Ganz gleich, ob ihr oben im Penthouse oder auf dem Boden irgendeiner Toilette aufwacht: Schaut in der Lobby des Diamond Casino & Resort vorbei und dreht am Glücksrad. Ihr könnt GTA$, RP, Kleidung sowie alle möglichen Überraschungspreise gewinnen. Der Hauptpreis ist ein kraftvolles Symbol für Erfindungsgeist, Innovation und rücksichtslose Leistungsfähigkeit: der Överflöd Entity XF.

RABATTE

Ihr wollt eurer Organisation einen legitimen Anstrich verpassen, mit all dem Schnickschnack, der dazugehört? Executive-Büros – sowie die dazugehörigen Renovierungen – sind um die Hälfte reduziert. Fahrzeuglagerhäuser sind 30 % günstiger. Außerdem findet ihr unten eine Reihe von Fahrzeugen, die im Angebot sind.

35 % RABATT

B-11 Strikeforce

Buckingham Volatus

40 % RABATT

Pfister 811

Benefactor Stirling GT

Dewbauchee Seven-70

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte wie 70 % auf die Buckingham Valkyrie sowie 80 % auf den Dinka Sugoi. Meldet euch bei Prime Gaming an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten. Details und Einschränkungen findet ihr auf der Seite des Rockstar Supports.