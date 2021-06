Planet of Lana: Off-Earth-Odyssee erscheint exklusiv für Xbox-Konsolen

Autor:, in / Planet of Lana

Planet of Lana ist ein cineastisches Puzzle-Abenteuer mit atemberaubender handgemalter Grafik, einer unvergesslichen Geschichte und einem epischen Soundtrack. Das Spiel wird Ende 2022 exklusiv für Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam und den Windows 10 Store erscheinen und ist eine Odyssee abseits der Erde, die es so noch nie gegeben hat.

Planet of Lana spielt in einer außerirdischen Welt und erzählt die Geschichte von Lana und ihrer treuen tierischen Begleiterin Mui, die sich auf eine Rettungsmission begeben, um ihre Schwester zu retten. Diese rührende Geschichte wird durch ein cineastisches Side-Scrolling-Gameplay-Format erlebt, während der Spieler eine bunte Welt voller atemberaubender Umgebungen, seltsamer Kreaturen und gefährlicher Maschinen erkundet. Aus der Gameplay-Perspektive ist Planet of Lana ein Abenteuer voller waghalsiger Jump’n’Runs, fesselnder Rätsel, spannender Stealth-Sequenzen und einer Begleiter-Mechanik, die Lana und Mui miteinander verbindet und so einzigartige Gameplay- und Story-Momente ermöglicht, in denen sie ihre Fähigkeiten gemeinsam einsetzen.

Diese Off-World-Odyssee wird durch einen völlig einzigartigen visuellen Stil zusammengehalten, der handgezeichnete Grafiken, komplexe Parallaxenüberlagerungen und den subtilen Einsatz von 3D-Grafiken kombiniert, um den Eindruck eines interaktiven Gemäldes zu vermitteln.

Auf Xbox Series X wird Planet of Lana mit einer nativen Auflösung von 4K (2160p) bei 60 FPS laufen, wodurch die unglaublichen Kunstwerke zum Leben erweckt werden. Weitere Details zum Gameplay, der Story und den Leistungsprofilen von Planet of Lana für andere Geräte der Xbox-Konsolenfamilie werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.