Autor:, in / Planet of Lana

Die ersten Bewertungen zum Xbox Game Pass Adventure Planet of Lana fallen positiv aus, wie der Medaillenspiegel zeigt.

Mit dem Release von Planet of Lana tauchen Spieler am Dienstag in eine bunte Welt voller Maschinen und fremdartiger Kreaturen ein.

Das Rätsel-Adventure des Entwicklers Wishfully wird diese Woche eines der vier neuen Spiele sein, die im Xbox Game Pass erscheinen.

Heute sind bereits die ersten Testberichte und Wertungen zum Spiel eingetroffen, in dem Spieler in der Rolle eines jungen Mädchens versuchen, die Harmonie eines wunderschönen Planeten wieder herzustellen.

Planet of Lana Medaillenspiegel

God is a Geek 9/10

GamingBolt 9/10

SECTOR.sk 9/10

Worth Playing 9/10

XboxEra 9/10

Press Start 8,5/10

WellPlayed 8,5/10

TheSixthAxis 8/10

Spaziogames 7,8/10

Game Informer 7,8/10

Checkpoint Gaming 7,5/10

Wertungen 5/5

GamesRadar+ 4,5/5