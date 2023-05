Planet of Lana: Launch-Trailer zum wunderschönen Abenteuer

Thunderful und der unabhängige Entwickler Wishfully Studios freuen sich, ankündigen zu können, dass ihr cineastisches Rätselabenteuer Planet of Lana im Laufe des heutigen Tages für Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam, wo es für Steam Deck verifiziert ist, und den Windows 10 Store erhältlich sein wird.

Planet of Lana ist darüber hinaus auch heute auch im Xbox Game Pas enthalten.

Der Launch-Trailer zeigt den atemberaubenden Kunststil, den mitreißenden Soundtrack von D.I.C.E. und dem BAFTA-nominierten Komponisten Takeshi Furukawa sowie die einzigartige, Begleiter basierte Spielmechanik.

Der neue Trailer deutet auf eine verborgene Vergangenheit hin, die Hinweise darauf geben könnte, warum plötzlich gigantische außerirdische Sphären am Himmel auftauchen und spindelbeinige Roboter die üppigen Naturlandschaften von Lanas Planeten heimsuchen.

Außerdem wird die Vielfalt der wundersamen Umgebungen hervorgehoben, die man in Planet of Lana erforschen kann, einschließlich eines ersten Blicks auf neue, noch nie zuvor gezeigte Gebiete, und es wird ein Vorgeschmack auf die Ehrfurcht und die Gefahren gegeben, denen man begegnet, wenn man zwischen entspannendem Jump’n’Run, angespanntem Stealth, nachdenklichem Rätselraten und spannender Action wechselt.

Durch dichte Dschungel, sonnenbeschienene Wiesen, trockene Wüsten und den kalten Stahl außerirdischer Architektur ist das Band, das Lana und Mui verbindet, der Schlüssel zum Überleben und Vorankommen.

Planet of Lana’s einzigartige Begleiter-Mechanik bedeutet, dass Lana und Mui zusammenarbeiten müssen, um die fesselnden Rätsel des Spiels zu lösen und den Gefahren auszuweichen, die zwischen euch liegen und alles, was euch wichtig ist, vor dem Untergang zu bewahren.

Adam Stjärnljus, Director von Wishfully Studios, sagte: „Wir freuen uns sehr darüber, dass die Leute Planet of Lana jetzt auf PC und Xbox spielen können, und sind von den Reaktionen auf das Spiel überwältigt. Vielen Dank an alle, die in den letzten Jahren so viel Liebe und Unterstützung für unser Spiel gezeigt haben, und ich hoffe, dass es euch allen gefällt!“