Nach NVIDIA GeForce NOW kündigt Microsoft heute die nächste Verfügbarkeit von Xbox PC-Spielen via Cloud-Gaming an.

Ab dem 1. Juni werden die PC-Versionen der Xbox-Spiele Deathloop, Gears 5, Grounded und Pentiment über den Cloud-Gaming-Dienst Boosteroid spielbar sein. Zugriff darauf haben werden Boosteroid-Kunden in der Ukraine, im Vereinigten Königreich sowie in Ländern der Europäischen Union und in den USA.

Zunächst werden Spieler die berechtigten Titel abrufen können, die sie über Steam oder den Epic Game Store erworben haben. Der Microsoft Store folgt, bald ebenso wie das Hinzufügen weiterer Spiele.

Mit der heutigen Ankündigung will man seinem Versprechen gerecht werden und „qualitativ hochwertige, fesselnde PC-Spiele von Xbox Game Studios und Bethesda für mehr Menschen auf mehr Wegen zugänglich zu machen.“

Microsoft sagt außerdem: „Unser Ziel bleibt es, den Menschen die Möglichkeit zu geben, die Spiele zu spielen, die sie wollen, mit den Menschen, die sie wollen, wo sie wollen und auf den Geräten, die sie wollen. Wer Boosteroid abonniert hat, kann PC-Spiele von Xbox auf einer Vielzahl von Plattformen spielen, darunter Windows, Linux, Android, Android TV und macOS über eine App und noch mehr Geräte über Browser und webOS.“