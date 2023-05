Im Rahmen der Partnerschaft zwischen Microsoft und NVIDIA bringt der Redmonder-Konzern die ersten Xbox-Spiele für NVIDIA GeForce NOW.

Den Anfang macht Gears 5 von The Coalition. Am 25. Mai erscheinen dann die Fan-Favoriten Deathloop, Grounded und Pentiment.

Mitglieder können so die PC-Hits der Xbox Game Studios und Bethesda, die über Steam oder den Epic Games Store (für berechtigte Spiele) erworben wurden, auf PC, Mac, SHIELD TV und Android-Geräten streamen oder indem sie play.geforcenow.com auf Chromebook und iOS Safari besuchen.

Microsoft verkündet: „Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass NVIDIA GeForce NOW Cloud-Gaming-Mitglieder in Großbritannien, den USA, der Europäischen Union und auf der ganzen Welt ab heute Gears 5 streamen können und am 25. Mai die Fan-Favoriten Deathloop, Grounded und Pentiment genießen können. Dies ist nur die Anfangsphase unserer zukunftsweisenden 10-jährigen Partnerschaft mit NVIDIA, um PC-Spiele von Xbox Game Studios und Bethesda für ihre GeForce NOW-Mitglieder verfügbar zu machen. Gemeinsam beschleunigen wir den Zugang für Spieler rund um den Globus, indem wir ihnen die Wahl lassen, wie und wann sie spielen.“